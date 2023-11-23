23 ноября, 04:19

Постпредство РФ при ООН сообщило о русофобских нападках экс-советника Обамы

Первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский также задался вопросом, "хватит ли у американской юстиции смелости" предъявить Стюарту Селдовицу соответствующие обвинения

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. /ТАСС/. Бывший и.о. директора по делам Южной Азии в Совете национальной безопасности Белого дома при администрации 44-го президента США Барака Обамы Стюарт Селдовиц неоднократно приходил к зданию постпредства РФ при ООН в Нью-Йорке и позволял себе русофобские высказывания. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский, выразив убежденность в том, что американскому правосудию стоит предъявить Селдовицу в этой связи дополнительные обвинения.

"Мы с коллегами нашли пару видеозаписей с этим персонажем, пусть не лучшего качества, но все-таки. Поделился ими с независимыми американскими блогерами, которые сейчас раскручивают это дело. Посмотрим, хватит ли у американской юстиции смелости вменить ему еще и русофобию", - написал Полянский в своем Telegram-канале.

Ранее в интернете появилась серия видеозаписей, на которых, предположительно, Селдовиц бросает в адрес продавца в Нью-Йорке антипалестинские высказывания. На одной из видеозаписей Селдовиц называет торговца террористом. В среду экс-советника Обамы задержали, ему были предъявлены обвинения в домогательстве с отягчающими обстоятельствами, преследовании на почве ненависти, а также преследовании с целью запугивания. Каждый из пунктов обвинения предусматривает до одного года тюремного заключения.

Во вторник лоббистская компания Gotham Government Relations прекратила сотрудничество с Селдовицем из-за его высказываний. 

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