Володин заявил, что Россию и Китай объединяет задача построения суверенных государств

Потеря суверенитета влечет за собой потерю государственности, считает спикер Госдумы

НАНКИН, 23 ноября. /ТАСС/. Россия и Китай объединены прописанной в их основных законах задачей построения суверенных государств. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с профессорско-преподавательским составом и студентами Нанкинского университета, изучающими русский язык.

"Нас объединяет - и Россию, и Китай - одна задача, которая отражена в наших конституциях, основных законах наших стран. Построение суверенных государств", - сказал Володин, отвечая на вопрос одного из студентов о том, что бы он назвал преимуществом государственного строя РФ и КНР.

Володин указал, что результаты, которых добились и Китай, и Россия, во многом достигнуты благодаря их суверенитету, иной же подход, если анализировать развитие других стран, не привел бы к такому прогрессу и результату.

"Потеря суверенитета влечет за собой потерю в итоге и государственности. И если основываться на цифрах и фактах, не так много стран осталось, которые обладают абсолютным суверенитетом. Но суверенитет - это не только государственность, это сохранение обычаев, традиций, истории, культуры, языка. Все то, что определяет идентичность нации. И вера", - продолжил спикер.

Политик уточнил, что потеря суверенитета, напротив, приводит к усилению внешнего влияния "на развитие, и размывается история, культура претерпевает изменения". "Возможно, что идет потеря и языка. Как итог - страна перестает существовать. Поэтому наша страна и Китай выступают за многополярный мир и справедливое мироустройство, которое позволяет всем странам защищать свой суверенитет, развиваться согласно своим целям и задачам", - резюмировал Володин.

Последствия санкций

"Мы живем во время вызовов, но это не только время, когда мы сталкиваемся с проблемами, это время возможностей. За прошедшие 10 лет в отношении РФ было введено 17,5 тыс. санкций", - напомнил Володин, добавив, что в отношении КНР также развязаны торговые войны, вводятся ограничения.

Однако, указал спикер, если в 2012 году (по данным Всемирного банка) Китай был вторым, а Россия была шестой среди экономик мира, то по итогам прошлого года Китай занял первое место, Россия стала пятой экономикой мира, крупнейшей экономикой Европы. "Вот вам итог, вот результат недружественных действий. Мы с вами видим: те, кто начал санкционную войну, сам от этого же и пострадал", - заключил он.

Визит в Китай

Делегация Госдумы во главе с Володиным находится в Китае с официальным визитом с 21 ноября. В Пекине у Володина состоялись встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. В Нанкин депутаты прибыли 22 ноября. В тот же день Володин встретился с секретарем комитета Коммунистической партии Китая провинции Цзянсу, председателем постоянного комитета Собрания народных представителей провинции Цзянсу Синь Чансином. Утром в четверг спикер Госдумы и депутаты возложили венок к памятнику летчикам-героям Войны сопротивления Японии в Нанкине.