23 ноября, 05:57,
обновлено 23 ноября, 06:36
Военная операция на Украине

Рабочая группа по СВО предложила для добровольцев несколько положенных контрактникам льгот

Александр Река/ ТАСС
© Александр Река/ ТАСС

Глава рабочей группы Андрей Турчак отметил, что также было предложено дать возможность родственникам тяжелораненых военнослужащих и добровольцев брать на период ухода за ними отпуск на работе

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Рабочая группа по вопросам спецоперации (СВО) в очередном докладе президенту РФ Владимиру Путину предлагает распространить на добровольцев несколько льгот, положенных сейчас только контрактникам. Об этом в Telegram-канале сообщил глава рабочей группы Андрей Турчак.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Рабочая группа по СВО направила очередной доклад президенту РФ <...>. Предлагаем распространить на добровольцев ряд льгот, положенных сейчас только контрактникам: единовременные выплаты в случае ранения/гибели, налоговый вычет по НДФЛ, льготы по налогу на имущество", - написал Турчак.

Помимо этого, рабочая группа предлагает дать возможность родственникам тяжелораненых военнослужащих и добровольцев брать на период ухода за ними отпуск на работе, а также по доверенности оформлять для участника СВО регистрацию по месту жительства. Также группа предлагает предусмотреть особый порядок комплексной реабилитации для получивших травму, ранение, контузию или инвалидность в ходе боевых действий, чтобы участники СВО могли проходить ее вне очереди.

Еще члены рабочей группы предложили утвердить единый порядок бронирования билетов для участников СВО, если они едут в отпуск или на лечение. "Нередки случаи, когда в продаже остаются только билеты в бизнес-класс, которые не возмещаются бойцам по документам, либо места без багажа", - рассказал Турчак.

Он написал, что вместе с фондом "Защитники Отечества" рабочая группа продолжает заниматься вопросами реабилитации и протезирования. "Последнее, в частности, требует помимо непосредственно обеспечения техническими средствами реабилитации еще и оказания медуслуг - таких как: массаж, физиолечение, лечебная физкультура", - сказал он, добавив, что на данный момент при протезировании это не предусмотрено и в результате человеку предоставляется средство реабилитации, которым он не может пользоваться.

"В этой связи предложили поручить правительству внести изменения в комплекс услуг по протезированию и включить в него оказание медпомощи, в том числе медицинских реабилитационных услуг", - заключил Турчак. 

Теги:
Турчак, Андрей АнатольевичРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация