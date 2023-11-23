Рабочая группа по СВО предложила для добровольцев несколько положенных контрактникам льгот

Глава рабочей группы Андрей Турчак отметил, что также было предложено дать возможность родственникам тяжелораненых военнослужащих и добровольцев брать на период ухода за ними отпуск на работе

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Рабочая группа по вопросам спецоперации (СВО) в очередном докладе президенту РФ Владимиру Путину предлагает распространить на добровольцев несколько льгот, положенных сейчас только контрактникам. Об этом в Telegram-канале сообщил глава рабочей группы Андрей Турчак.

"Рабочая группа по СВО направила очередной доклад президенту РФ <...>. Предлагаем распространить на добровольцев ряд льгот, положенных сейчас только контрактникам: единовременные выплаты в случае ранения/гибели, налоговый вычет по НДФЛ, льготы по налогу на имущество", - написал Турчак.

Помимо этого, рабочая группа предлагает дать возможность родственникам тяжелораненых военнослужащих и добровольцев брать на период ухода за ними отпуск на работе, а также по доверенности оформлять для участника СВО регистрацию по месту жительства. Также группа предлагает предусмотреть особый порядок комплексной реабилитации для получивших травму, ранение, контузию или инвалидность в ходе боевых действий, чтобы участники СВО могли проходить ее вне очереди.

Еще члены рабочей группы предложили утвердить единый порядок бронирования билетов для участников СВО, если они едут в отпуск или на лечение. "Нередки случаи, когда в продаже остаются только билеты в бизнес-класс, которые не возмещаются бойцам по документам, либо места без багажа", - рассказал Турчак.

Он написал, что вместе с фондом "Защитники Отечества" рабочая группа продолжает заниматься вопросами реабилитации и протезирования. "Последнее, в частности, требует помимо непосредственно обеспечения техническими средствами реабилитации еще и оказания медуслуг - таких как: массаж, физиолечение, лечебная физкультура", - сказал он, добавив, что на данный момент при протезировании это не предусмотрено и в результате человеку предоставляется средство реабилитации, которым он не может пользоваться.

"В этой связи предложили поручить правительству внести изменения в комплекс услуг по протезированию и включить в него оказание медпомощи, в том числе медицинских реабилитационных услуг", - заключил Турчак.