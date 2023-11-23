Захарова: ЕСПЧ стал соучастником беззакония, поддержав реформу образования в Латвии

Официальный представитель МИД РФ указала, что решения суда "давно не имеют ничего общего с принципами справедливости и беспристрастности, а мотивированы сугубо политическим контекстом"

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признанием правомерности реформы образования в Латвии, которая дискриминирует русскоязычное население, стал участником происходящего в стране беззакония. Об этом говорится в распространенном комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с соответствующим постановлением суда.

"Страсбургские бюрократы не понимают одного - потакая дискриминационной политике латвийских властей и закрывая глаза на очевидные нарушения прав русскоязычного населения Латвии, они становятся соучастниками этого вопиющего беззакония, которое идет вразрез не только с международными обязательствами Риги, но и ее национальным законодательством, включая конституцию страны", - отмечается в комментарии.

Захарова указала, что штампуемые ЕСПЧ ангажированные решения "давно не имеют ничего общего с принципами справедливости и беспристрастности, а мотивированы сугубо политическим контекстом". "Но следует отдать ему должное, он четко выполняет "разнарядку" своих хозяев из Евросоюза - отвергать все, что связано с Россией, русским языком и культурой", - подчеркнула дипломат.

"Проводимая латвийскими властями языковая политика ставит принадлежащих к национальным меньшинствам учащихся в дискриминационное, заведомо невыгодное положение с точки зрения успеваемости, что может отрицательно сказаться на их возможностях успешной интеграции в социально-экономическую жизнь общества. Однако большинство самих учеников, по результатам опросов, считает русский язык инструментом повышения конкурентоспособности, открывающим возможности трудоустройства во многих странах мира. Но на все это европейские структуры продолжают закрывать глаза: русофобия нынче в моде у их западных кураторов", - добавила Захарова.

В сентябре 2022 года депутаты латвийского Сейма (однопалатного парламента) приняли поправки в закон "Об образовании", согласно которым с 2025-2026 учебного года преподавание во всех школах и детских садах республики будет полностью переведено на латышский язык.

Инициативы властей Латвии по переводу образования на латышский язык неоднократно вызывали критику со стороны русскоязычных партий и объединений республики, проходили массовые протесты, в том числе школьников. Социал-демократическая партия "Согласие", представляющая интересы русскоязычного населения Латвии, попыталась оспорить в Конституционном суде законность реформы, однако в апреле 2019 года орган признал ее соответствующей основному закону страны. МИД РФ, комментируя вердикт суда, призвал международное правозащитное сообщество "обратить внимание на "языковой террор", проводимый латвийскими властями в отношении национальных меньшинств".