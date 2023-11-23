Лавров: Запад использует сферу прав человека для вмешательства во внутренние дела стран

По словам главы МИД РФ, "псевдолиберальные ценности навязываются народам мира в качестве универсальных"

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Запад использует тематику прав человека в качестве предлога для вмешательства во внутренние дела государств. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в приветственном слове организаторам и участникам пленарного заседания по случаю празднования 75-летия Всеобщей декларации прав человека.

Приветственное слово зачитал директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.

"К сожалению, сегодня коллективный Запад пытается подменить общепризнанные международно-правовые нормы собственными надуманными правилами. В этом контексте тематика прав человека сплошь и рядом используется западниками в качестве инструмента и предлога для вмешательства во внутренние дела суверенных государств", - указал глава российского дипведомства.

По словам Лаврова, "псевдолиберальные ценности навязываются народам мира в качестве универсальных". "При этом относительное продвижение разрушительных для общества идей и установок осуществляется на фоне грубого нарушения прав человека в самих странах Запада", - добавил он.

Министр отметил, что в связи с этими негативными тенденциями важно помнить, что декларация прав человека, как и Устав ООН, сохраняет свою актуальность. "Необходимо сделать все возможное, чтобы обеспечить добросовестное и единообразное толкование этих основополагающих документов всемирной организации всеми государствами-членами", - подчеркнул глава МИД РФ.

Лавров отметил, что Россия совместно с единомышленниками последовательно призывает "устраивать взаимодействие в правозащитной сфере на основе общепризнанных принципов и норм международного права". "Будем и далее способствовать развитию конструктивного равноправного и взаимоуважительного диалога в этой сфере", - резюмировал он.