Посольство РФ в Польше следит за раскручиваемым Варшавой "шпионским делом"

По словам российского посла в республике Сергея Андреева, дипмиссия не получала официальных уведомлений от польской стороны

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Посольство России в Польше следит за раскручиваемым Варшавой "шпионским делом", но никаких официальных уведомлений от польских властей не получало. Об этом сообщил ТАСС посол РФ в республике Сергей Андреев.

"Никаких официальных уведомлений от польских властей мы не получали. Мы не знаем, есть ли среди тех, чьи дела переданы в суд, российские граждане", - сказал он. "Естественно, посольство следит за этой ситуацией, не исключая, что там могут быть российские граждане, но, опять же, официально у нас нет этой информации", - добавил Андреев.

Как сообщалось ранее, польская прокуратура передала в суд обвинительные заключения по делам 16 подозреваемых в шпионаже. Среди них 12 граждан Украины, фамилии которых по польским законам не называются. Также обвинения предъявлены трем белорусам из Минска.

По утверждению польских правоохранительных органов, еще один обвиняемый - 20-летний гражданин России Максим С., который был задержан в Польше в конце июня. Предполагается, что это хоккеист, который выступал за одну из польских молодежных сборных. В сезоне 2022-2023 годов во втором по силе дивизионе чемпионата Польши выступали семь российских хоккеистов. По информации портала i.pl, за команду "Заглембе" в соответствующей лиге выступал 20-летний Максим Сергеев.

Согласно заявлениям следователей, группа якобы действовала с января до марта 2023 года, занимаясь сбором информации об объектах критической инфраструктуры, включая военные объекты и морские порты, подготовкой диверсий и распространением дезинформации. Утверждается, что они получали за свою деятельность вознаграждение, которое переводилось им в виде криптовалюты.

Польское агентство печати сообщило, что все обвиняемые признали свою вину и согласились добровольно понести наказание. Они уже договорились со следствием о сроках заключения и суммах штрафов, которые теперь должен утвердить суд. Фигуранты дела получат от одного года до шести лет лишения свободы и должны будут выплатить штрафы от 3 тыс. до 20 тыс. злотых (от $750 до $5 тыс.). В случае с Максимом С. наказание установлено в виде двух лет и 11 месяцев заключения и 15 тыс. злотых штрафа ($3 750).