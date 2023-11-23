23 ноября, 09:16

Путин прибыл в Минск на саммит ОДКБ

© ТАСС/ Ruptly

По данным пресс-службы Кремля, в повестке дня сессии Совета Организации Договора о коллективной безопасности будут "вопросы взаимодействия членов ОДКБ, включая дальнейшее совершенствование системы коллективной безопасности, а также актуальные международные и региональные проблемы"

МИНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Минск, где примет участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В предыдущий раз глава российского государства приезжал с рабочим визитом в белорусскую столицу 11 месяцев назад.

На сессию Совета ОДКБ, которая пройдет во Дворце независимости в северо-западной части Минска, собираются президенты Казахстана - Касым-Жомарт Токаев, Киргизии - Садыр Жапаров, Таджикистана - Эмомали Рахмон. Принимать гостей будет президент председательствующей в 2023 году в ОДКБ Белоруссии Александр Лукашенко. Из лидеров всех шести государств - участников объединения не будет только премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как сообщила пресс-служба Кремля, в повестке дня сессии Совета Организации Договора о коллективной безопасности будут "вопросы взаимодействия членов ОДКБ, включая дальнейшее совершенствование системы коллективной безопасности, а также актуальные международные и региональные проблемы". Накануне саммита Путин обсуждал вопросы безопасности с Рахмоном, который посетил с официальным визитом Москву. В преддверии встречи на высшем уровне в Минске прошло совместное заседание глав МИД, министров обороны и секретарей совбезов стран - участниц ОДКБ, на котором обсуждались изменения военно-политической обстановки в регионе.

Саммит ОДКБ в Минске пройдет на фоне ухудшения отношений между организацией и Арменией. Пашинян ранее обвинял ОДКБ в том, что объединение не оказало помощь Еревану во время столкновений с Баку в мае 2021 и сентябре 2022 года. Армения на этом фоне попросила ОДКБ снять с повестки вопрос о помощи стране, а сам Пашинян сообщил Лукашенко, что в Минск ехать не намерен. На мероприятия по линии организации перед саммитом не приехали главы МИД и Минобороны Армении. Спикер парламента республики Ален Симонян сообщил, что не будет участвовать в заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ в декабре. Ранее Армения отозвала своего посла в Организации Договора о коллективной безопасности и не назначила нового. В то же время в Ереване заявляют, что выходить из объединения не собираются. 

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Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичАрменияБелоруссияКазахстанКиргизияТаджикистанРоссияРахмон, ЭмомалиПашинян, Никол ВоваевичТокаев, Касым-Жомарт КемелулыЖапаров, Садыр Нургожоевич
© Информационное агентство ТАСС
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