Кремль не ожидает реакции Запада на гибель журналиста ВГТРК

По словам пресс-секретаря президента, руководство европейских стран придерживается "непонятно каких стандартов"

МИНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Кремль не ожидает от западных стран реакции на гибель журналиста ВГТРК Бориса Максудова, руководство европейских стран придерживается "непонятно каких стандартов". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого журналист Павел Зарубин выложил в своем Telegram-канале.

Отвечая на вопрос, ожидают ли в Кремле реакции Запада на гибель Максудова, Песков сказал: "К сожалению, мы сейчас имеем дело с очень своеобразным составом руководства в европейских странах, которые не то, что придерживаются откровенно, практически официально двойных каких-то стандартов - они вообще непонятно каких стандартов придерживаются".

"То, что не будет реакции, - да, к сожалению, я вынужден согласиться. Очевидно, что не будет. Но это не должно быть для нас поводом, чтобы отказываться от наших принципов, чтобы отказываться от наших целей", - добавил представитель Кремля.

Как ранее сообщили в Минобороны РФ, 22 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар осколочным боеприпасом с беспилотного летательного аппарата по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах ВСУ населенных пунктов Запорожской области. В результате атаки получил осколочные ранения корреспондент телеканала "Россия-24" Борис Максудов. Журналист был оперативно эвакуирован в медицинское учреждение Минобороны России.

Утром 23 ноября в эфире телеканала "Соловьев Live" ведущий Владимир Соловьев сообщил о смерти Максудова. По словам Соловьева, Максудов умер по дороге в Джанкой в шесть утра.