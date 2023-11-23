23 ноября, 10:17,
обновлено 23 ноября, 10:37
Военная операция на Украине

Песков считает, что накачивание Киева оружием не изменит хода СВО

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что продолжение снабжения Украины новейшими вооружениями НАТО не снизит решимость России

МИНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Североатлантический альянс наверняка продолжит снабжать Украину новейшими вооружениями, но это не снизит решимость России и не изменит хода специальной военной операции. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"НАТО, естественно, продолжит снабжать Украину вооружениями. Очевидно, что НАТО, несмотря на все раздумья и внутренние мучения, продолжит повышать уровень тактико-технических характеристик тех вооружений, которые они поставляют на Украину. И НАТО продолжит дальнейшее повышение степени своей прямой вовлеченности в этот конфликт. Мне кажется, это совершенно очевидно", - заметил он.

Однако, продолжил Песков, "это не сможет изменить хода событий на поле боя". "Это не сможет изменить нашу решимость в плане продолжения специальной военной операции и достижения всех тех целей, которые стоят", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос журналистов, представитель Кремля согласился со словами главы Пентагона Ллойда Остина о том, что у Вашингтона нет оружия, которое могло бы стать для Киева волшебной палочкой. "Да, он прав", - считает Песков. 

Теги:
УкраинаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичВоенная операция на Украине
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