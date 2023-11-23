23 ноября, 10:59

Главы МИД и Минобороны ОДКБ обсудили обеспечение биологической безопасности

В МИД РФ отметили, что участники заседания также обсудили актуальные проблемы международной и региональной повестки дня и военно-политическую обстановку в зоне ответственности ОДКБ и по периметру организации

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Представители стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности рассмотрели в среду вопросы сотрудничества в сфере биологической безопасности. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ, по итогам встречи.

Российское дипведомство на заседании представлял заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин. "Рассмотрены вопросы взаимодействия по ряду приоритетных направлений, в том числе в сфере биологической безопасности, противодействия террористическим угрозам и наркотрафику", - указали в министерстве.

В ведомстве отметили, что участники заседания также обсудили актуальные проблемы международной и региональной повестки дня и военно-политическую обстановку в зоне ответственности ОДКБ и по периметру организации, включая ситуацию в Афганистане и эскалацию на западных рубежах ОДКБ. "Обсуждена тематика укрепления внешнеполитической координации, совершенствования механизмов кризисного реагирования, а также активизации сотрудничества с другими международными и региональными организациями, прежде всего с ООН, СНГ и ШОС", - добавили в МИД РФ

В дипведомстве также подчеркнули, что по итогам заседания было принято заявление министров иностранных дел государств - членов ОДКБ об общих подходах к обеспечению безопасности евразийского пространства. "Одобрен ряд документов для утверждения Советом коллективной безопасности ОДКБ 23 ноября, включая итоговую декларацию саммита", - заключили в МИД РФ. 

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