23 ноября, 11:07

Виновного в небрежном хранении оружия депутата в Красноярском крае лишили мандата

Роман Гольдман был депутатом Заксобрания региона с 2011 года

КРАСНОЯРСК, 23 ноября. /ТАСС/. Депутат Законодательного собрания Красноярского края Роман Гольдман, признанный судом виновным в небрежном хранении оружия, повлекшем смерть человека, лишен депутатских полномочий. Решение принято на сессии Заксобрания, сообщила пресс-служба краевого парламента.

"Романа Гольдмана лишили депутатских полномочий. На сессии депутаты приняли постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Романа Гольдмана. Он был признан виновным по статье УК РФ за небрежное хранение огнестрельного оружия. Решение суда вступило в силу", - сообщили в пресс-службе.

Суд установил, что в июле 2022 года 48-летний бизнесмен Роман Гольдман не исключил доступ посторонних лиц к ружью "Сайга-410К" и не менее пяти патронам к нему, которые хранил в вертолете. В марте 2023 года суд приговорил его к штрафу в 90 тыс. рублей по уголовному делу о небрежном хранении огнестрельного оружия, повлекшем гибель человека. Гольдман был депутатом Заксобрания региона с 2011 года.

Согласно данным системы СПАРК, Гольдману принадлежит 87,2% акций многопрофильного холдинга "УК "Голдман Групп", занимающегося производством зерна, производством и продажей мясопродуктов, торговлей ГСМ. Ранее в краевом главке МВД сообщили, что проводят доследственную проверку после обращений более 250 пайщиков сельхозкооператива "Агро Вклад", входящего в холдинг, обеспокоенных приостановкой его деятельности. 

Теги:
РоссияКрасноярский край
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