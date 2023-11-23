23 ноября, 11:12,
обновлено 23 ноября, 11:38

Захарова заявила, что ОБСЕ должна обеспечить участие Лаврова в заседании в Скопье

Официальный представитель МИД РФ отметила, что организация должна обеспечить полноценное участие всех стран - членов организации на саммите в конце ноября

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Представители ОБСЕ должны обеспечить полноценное участие представителей всех стран - членов организации на саммите в Скопье в конце ноября, включая главу МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова в ответ на вопрос ТАСС.

"Мы уже неоднократно говорили, что если ОБСЕ нацелена на то, что эта организация все-таки является диалоговой площадкой, то они должны сделать все, чтобы обеспечить каждой стране-члену полноценную возможность для участия", - сказала она в ответ на вопрос об участии Лаврова в заседании. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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