23 ноября, 12:06

Главы МИД ОДКБ заявили об открытости к работе над системой безопасности в Евразии

Министры иностранных дел государств - членов ОДКБ "с сожалением констатировали повышение роли фактора силы в международных отношениях и расширение конфликтного пространства, говорится в их совместном заявлении

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Страны - участницы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) акцентировали необходимость формирования устойчивой системы безопасности в Евразии и выразили открытость к совместной работе на этом направлении со всеми заинтересованными странами и межгосударственными объединениями. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД ОДКБ, размещенном на сайте российского дипведомства.

Как указано в коммюнике, министры иностранных дел государств - членов ОДКБ "с сожалением констатируют повышение роли фактора силы в международных отношениях и расширение конфликтного пространства".

"Возникшие на фоне региональных и международных противоречий новые геополитические реалии и ускорение становления многополярного мира подчеркивают востребованность формирования устойчивой системы безопасности на евразийском пространстве, - говорится в заявлении. - Исходя из принципа неделимости безопасности в глобальном и региональном аспектах, государства - члены Организации Договора о коллективной безопасности открыты к совместным действиям по формированию архитектуры безопасности со всеми заинтересованными государствами и межгосударственными объединениями в соответствии с целями и принципами Устава ООН".

Главы дипведомств стран ОДКБ выразили заинтересованность в укреплении атмосферы добрососедства, которая становится "все более насущной для динамично развивающихся государств евразийского пространства, в обеспечении для них условий подлинного и прочного мира, гарантирующих защиту от любой угрозы их безопасности". В этой связи они заявили о намерении укреплять координацию и дальнейшее взаимодействие, чтобы "внести позитивный вклад в дело обеспечения безопасности, стабильности и мира на евразийском пространстве и развивать потенциал сотрудничества на этом направлении в рамках ОДКБ и с другими государствами и их объединениями".

Министры иностранных дел также акцентировали в этой связи необходимость укреплять взаимодействие для совершенствования "общих механизмов по обеспечению безопасности на евразийском пространстве" в интересах "поддержания устойчивого мира и стабильности, недопущения углубления разделительных линий в регионе, конфликтов, военного присутствия внерегиональных игроков и создания угроз друг другу".

На принципе неделимости

Одновременно министры иностранных дел стран - участниц ОДКБ обозначили насущные вызовы в сфере международной и региональной безопасности, "включая кризис системы европейской безопасности". В заявлении они отдельно указали, что "дестабилизирующие наращивание и модернизация наступательных военных потенциалов, разрушение системы договоров в сфере контроля над вооружениями, провокационные действия подрывают глобальную стабильность, наносят ущерб международной и региональной безопасности". В этой связи главы МИД напомнили международным партнерам, что "судьбы народов всех стран взаимосвязаны", а значит "ни одно государство не должно обеспечивать свою безопасность за счет безопасности других государств".

"[Главы МИД стран ОДКБ] призывают все государства мира строго соблюдать принцип суверенного равенства, независимо от уровня политического и экономического развития, - говорится в совместном заявлении. - Обращаются ко всем странам с призывом придерживаться принципа неделимости безопасности в глобальном и региональном аспектах, стимулировать формирование более справедливого мироустройства, основанного на многообразии цивилизаций, балансе сил и интересов всех участников международного сообщества, минимизировать конфликтный потенциал в межгосударственных отношениях, обеспечивать всеобщую, комплексную, устойчивую безопасность, основанную на сотрудничестве, задействуя соответствующие международные механизмы". 

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