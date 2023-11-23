Путин: Россия и другие страны ОДКБ не приемлют терроризм в любых его проявлениях

Также они не принимают его в любых регионах мира, добавил президент РФ

МИНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Россия и другие страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не приемлют терроризм в любых его проявлениях и в любых регионах мира. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Совете коллективной безопасности ОДКБ.

"Наши страны, и Россия в том числе, не приемлют терроризм в любых его проявлениях и в любых регионах мира", - сказал он.

"Нами совместно реализовывался комплекс мероприятий по борьбе с экстремизмом, транснациональной преступностью, нелегальной миграцией и оборотом наркотиков, заработал координационный совет ОДКБ по биологической безопасности. В фокусе его внимания - предотвращение угроз, связанных с разработкой и применением биологического оружия, обеспечение радиационной, химической и медицинской защиты", - отметил президент РФ, добавив, что очередное заседание этого совета запланировано в декабре в Санкт-Петербурге.

Путин обратил внимание на совместные усилия по совершенствованию коллективных сил быстрого развертывания и оперативного реагирования, авиационных и миротворческих сил ОДКБ. Он напомнил, что был проведен целый ряд мероприятий по поддержанию боевой готовности, улучшению системы управления и повышению выучки военных кадров, в их числе - маневры "Взаимодействие", "Поиск" и "Эшелон" в Белоруссии, а также миротворческие учения "Нерушимое братство" в Киргизии. Также, отметил глава российского государства, последовательно укреплялось сотрудничество по линии спецслужб и правоохранительных органов, в частности, было продолжено проведение операции ОДКБ "Наемник", направленной на пресечение вербовки и перекрытие каналов выезда граждан государств - членов объединения для участия в деятельности международных террористических группировок.

Российский лидер отметил активную работу, которая проводилась всеми странами - участницами ОДКБ в течение года и способствовала упрочению союзнических связей в рамках организации на принципах поддержки, уважения и учета интересов друг друга. По его словам, тем самым на практике оказывалось содействие ключевой миссии объединения как региональной оборонительной структуры, ответственной за поддержание мира и стабильности на обширном Евразийском пространстве. "Благодаря продуктивному взаимодействию и по линии МИД, и министерств обороны, и советов безопасности, парламентов оперативно согласовывались по актуальным политическим и военно-стратегическим вопросам, острым проблемам региональной и международной повестки", - подчеркнул Путин.

Он назвал важным то, что в текущем году получили развитие контакты ОДКБ с ее партнерами - Шанхайской организацией сотрудничества и Содружеством Независимых Государств.