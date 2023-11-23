Замглавы МИД РФ и посол Ливана обсудили обстановку на юге республики

Михаил Богданов в беседе с Шауки Бу Нассар акцентировал недопустимость разрастания вооруженной эскалации в регионе

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов и посол Ливана в Москве Шауки Бу Нассар обсудили взрывоопасную обстановку на юге республики на фоне резкого обострения палестино-израильского конфликта.

"В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями о развитии ситуации на Ближнем Востоке в условиях резкого обострения палестино-израильского конфликта. Особое внимание в этом контексте было уделено взрывоопасной обстановке на юге Ливана. С российской стороны была вновь подчеркнута недопустимость разрастания вооруженной эскалации и вовлечения в нее государств региона. Акцентирована необходимость активизации многосторонних усилий в интересах достижения прочного и всеобъемлющего ближневосточного урегулирования на имеющейся международно-правовой основе", - говорится в сообщении МИД РФ.

Как отметили в ведомстве, стороны также затронули актуальные вопросы "дальнейшего укрепления российско-ливанских многоплановых связей". "В присутствии посла Шауки Бу Нассара состоялся телефонный разговор Михаила Богданова с историческим лидером Прогрессивной социалистической партии Ливана Валидом Джумблатом", - добавили в дипведомстве.

О ситуации в секторе Газа

22 ноября движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве 50 женщин, а также детей и подростков в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 женщин и детей. Ранее глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби заявил, что процесс освобождения части удерживаемых в секторе Газа заложников начнется не раньше 24 ноября. Как сообщил в четверг утром представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари, время вступления в силу режима прекращения огня в секторе Газа будет оглашено в ближайшие часы.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных израильских поселков и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.