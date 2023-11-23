Губернатора Красноярского края избрали руководителем реготделения "Единой России"

Михаил Котюков получил 204 голоса

КРАСНОЯРСК, 23 ноября. /ТАСС/. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков избран секретарем регионального отделения партии "Единая Россия". передает корреспондент ТАСС с конференции регионального отделения партии.

"Михаил Михайлович, позвольте вас поздравить с избранием на должность секретаря регионального отделения", - сказал замсекретаря регионального отделения, первый вице-губернатор края Сергей Пономаренко, обращаясь к Котюкову.

Также на эту должность был выдвинут депутат регионального заксобрания Евгений Петренко, за его кандидатуру проголосовали 10 делегатов, Котюков получил 204 голоса.

14 ноября решением президиума генсовета партии Котюков был назначен врио руководителя регионального отделения партии. Ранее должность секретаря регионального отделения занимал спикер заксобрания Алексей Додатко, занимавший должность руководителя краевого отделения с 2016 года.

В конце апреля текущего года замминистра финансов РФ 46-летний Михаил Котюков был назначен врио губернатора региона. Это произошло после того, как занимавший на тот момент пост главы края Александр Усс сообщил, что получил от президента РФ Владимира Путина предложение продолжить работать на федеральном уровне. 8-10 сентября Котюков был избран губернатором края, получив более 70% голосов.