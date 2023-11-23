23 ноября, 12:30

Путин заявил, что сотрудничество в ОДКБ способствует сплочению государств

© ТАСС/ Ruptly

По слвоам президента, расширяется и военно-техническое сотрудничество между государствами - участниками организации

МИНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Совместная деятельность стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) способствует сплочению государств и народов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Совете коллективной безопасности организации.

"Весьма важным является то, что совместная деятельность в рамках ОДКБ способствует сплочению наших государств и народов, сохранению памяти о нашей общей истории и достижениях", - сказал президент РФ.

Путин отметил, что расширяется и военно-техническое сотрудничество между государствами - участниками организации. "В этом активно участвует созданная по инициативе России межгосударственная военно-экономическая комиссия ОДКБ", - добавил российский лидер. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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