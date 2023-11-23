23 ноября, 12:44

Путин уверен, что страны ОДКБ достойно отметят 80-летие Победы

© ТАСС/ Ruptly

Президент РФ напомнил, что в 2024 году будет отмечаться 80-летие освобождения Белоруссии и 80-летняя годовщина снятия блокады Ленинграда

МИНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) готовятся к тому, чтобы достойно отметить 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Совете коллективной безопасности организации.

"Мы все, я уверен, будем готовиться к тому, чтобы достойно отметить в 2025 году 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. А уже в следующем, в 2024-м, - 80-летие освобождения Белоруссии и 80-летнюю годовщину снятия блокады Ленинграда", - указал глава российского государства. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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