Путин уверен, что страны ОДКБ достойно отметят 80-летие Победы

Президент РФ напомнил, что в 2024 году будет отмечаться 80-летие освобождения Белоруссии и 80-летняя годовщина снятия блокады Ленинграда

МИНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) готовятся к тому, чтобы достойно отметить 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Совете коллективной безопасности организации.

"Мы все, я уверен, будем готовиться к тому, чтобы достойно отметить в 2025 году 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. А уже в следующем, в 2024-м, - 80-летие освобождения Белоруссии и 80-летнюю годовщину снятия блокады Ленинграда", - указал глава российского государства.