23 ноября, 12:54
Санкции в отношении России

В СФ заявили, что Запад использует "санкционную карту" в год президентских выборов в РФ

Глава комиссии по защите госсувернитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов отметил, что Запад вмешивается и во внутренние дела третьих стран, "принуждая и их соблюдать противоправные антироссийские рестрикции"

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Коллективный Запад попытается использовать санкции как инструмент вмешательства во внутренние дела России и в следующем году, когда пройдут выборы президента РФ. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсувернитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

"Очевидно и то, что санкционная карта наверняка будет использована недругами в наступающем году с учетом российского политического календаря", - сказал сенатор на круглом столе, посвященном противодействию экономическим санкциям и иным угрозам со стороны коллективного Запада.

По его словам, косвенно это подтверждают и "вашингтонские сообщники из Европейского парламента, которые в конце октября - в начале ноября провели серьезные дебаты о том, как при помощи так называемых санкций подорвать политическую стабильность РФ".

"Итоги этой антироссийской деятельности по грубому вмешательству в наши суверенные дела подведены в резолюции Европарламента от 9 ноября <...>. В этой резолюции подчеркивается, что целью санкций Евросоюза против России является стратегическое ослабление российской экономической и промышленной базы и воздействие на российские политические и экономические элиты с целью снижения их поддержки режима. А по сути имеется в виду весь наш народ, кроме тех, кого русофобы назвали российский оппозицией в изгнании, неким гражданским обществом и как бы независимыми СМИ и журналистами", - отметил Климов.

Глава комиссии также подчеркнул, что Запад вмешивается и во внутренние дела третьих стран, "принуждая и их соблюдать противоправные антироссийские рестрикции". Он добавил, что на практике антироссийская санкционная политика провалилась, что подтверждают и сами европейские политики.

Вместе с тем Климов убежден, что необходимо всем "настроиться на длительную, упорную и максимально эффективную работу по противодействию противоправным экономическим санкциям и иным подобным угрозам". "Недруги не скрывают, что их меры направлены, по сути, против всего нашего государства и российского народа, призваны усложнить жизнь буквально всех, кто не готов слепо следовать указаниям зарубежных русофобов и их приспешников из числа разного рода иноагентов и тому подобной публики", - констатировал парламентарий. 

Теги:
РоссияСанкции в отношении РоссииКлимов, Андрей Аркадьевич
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