Ушаков рассчитывает на приезд Пашиняна на саммиты СНГ и ЕАЭС в Санкт-Петербурге

Помощник президента РФ предположил, что российский лидер когда-нибудь поедет в Армению

МИНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян приедет на саммиты Содружества Независимых Государств (СНГ) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Санкт-Петербурге в декабре, рассчитывает помощник президента России Юрий Ушаков.

"Я считаю, что в Питер приедут (представители Армении - прим. ТАСС), там будет неформальная традиционная встреча лидеров стран СНГ и будет формальное заседание ЕАЭС, кстати, на этом заседании председателем после нас [России] становится Армения, поэтому я думаю, что [премьер-министр республики Никол] Пашинян приедет, чтобы принять [эстафетную] палочку у [президента РФ] Владимира Владимировича Путина", - сказал представитель Кремля журналистам.

На вопрос ТАСС, была ли представлена Армения кем-либо на саммите ОДКБ в Минске, Ушаков ответил по-английски: "Nobody (с англ. "никем" - прим. ТАСС)". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее выражал надежду на участие Армении в саммите в Минске на экспертном уровне.

Кроме того, отвечая на вопрос журналистов, поедет ли российский лидер в Армению, Ушаков предположил: "когда-нибудь".

Саммит ОДКБ в Минске прошел на фоне ухудшения отношений между организацией и Арменией. Пашинян ранее обвинял ОДКБ в том, что организация не оказала помощь Еревану во время столкновений с Баку в мае 2021 и сентябре 2022 года. Ереван на этом фоне попросил ОДКБ снять с повестки вопрос о помощи стране, а сам Пашинян сообщил Лукашенко, что в Минск ехать не намерен. На мероприятия по линии ОДКБ перед саммитом не приехали главы МИД и Минобороны Армении. Спикер парламента Армении Ален Симонян сообщил, что не будет участвовать в заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ в декабре. Ранее Армения отозвала своего посла в ОДКБ и не назначила нового.

В то же время в Ереване заявляют, что выходить из ОДКБ не собираются. В очередной раз с таким заявлением в среду выступил Симонян. В ОДКБ отмечали, что намерены продолжать работу над проектом о направлении в Армению миссии, несмотря на последние изменения в позиции Еревана.

Ранее сообщалось, что саммиты СНГ и ЕАЭС пройдут в конце года.