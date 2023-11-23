В МИД РФ заявили о 17,5 тыс. санкциях, введенных Западом против России

Как напомнил директор департамента экономического сотрудничества ведомства Дмитрий Биричевский, цели такой кампании состоят в том, чтобы подорвать российскую экономику, заставить политическое руководство отказаться от самостоятельной линии во внешних делах

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Коллективный Запад в рамках развязанной против России гибридной войны ввел более 17,5 тыс. санкций. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский, выступая на круглом столе "Противодействие экономическим санкциям и иным угрозам со стороны коллективного Запада" в Совете Федерации.

"В рамках развязанной против России гибридной войны коллективный Запад особую роль отводит односторонним ограничительным мерам. Их число беспрецедентно и уже превысило 17,5 тыс.", - отметил дипломат.

Он также напомнил о целях такой кампании - подорвать российскую экономику, заставить политическое руководство отказаться от самостоятельной линии во внешних делах и, прежде всего, свернуть специальную военную операцию на Украине. "То, что из этой затеи ничего не получится, опытному наблюдателю было ясно с самого начала", - добавил Биричевский.

"Наметилась опасная тенденция введения торговых ограничений под предлогом борьбы с изменением климата, - продолжил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ. - Если еще три-четыре года назад, несмотря на все противоречия с Западом по Крыму, они с нами сотрудничали по [климатической] тематике, вовлекали в противодействие с изменением климата, то сейчас нас отрезают и от этого, пытаясь установить свои правила, нормы".