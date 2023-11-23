23 ноября, 13:55
Палестино-израильский конфликт

Богданов обсудил с послом Иордании итоги встречи Лаврова с группой глав МИД ЛАГ и ОИС

Стороны уделили основное внимание "беспрецедентному обострению палестино-израильского конфликта", отметили в МИД РФ

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов и посол Иордании в Москве Халед Шавабке обсудили итоги встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с группой глав МИД стран Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС).

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"В ходе обмена мнениями по актуальным аспектам ближневосточной повестки дня основное внимание было уделено беспрецедентному обострению палестино-израильского конфликта, в том числе с учетом итогов состоявшейся в Москве 21 ноября встречи министра иностранных дел Российской Федерации Лаврова с делегацией глав внешнеполитических ведомств ряда стран ЛАГ и ОИС, в состав которой входил вице-премьер, министр иностранных дел и по делам эмигрантов Иордании Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади", - говорится в сообщении МИД РФ.

Как отметили в министерстве, стороны также затронули актуальные вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-иорданских отношений, подчеркнута необходимость продолжения регулярного политического диалога.

Ранее на обозначенной встрече Лаврова 21 октября Россия и страны арабо-мусульманского сообщества подтвердили общность подходов к преодолению палестино-израильского конфликта. Они подчеркнули безальтернативность комплексного политического решения палестинской проблемы на основе известных решений ООН и Арабской мирной инициативы. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичИорданияРоссияПалестино-израильский конфликтБогданов, Михаил Леонидович
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