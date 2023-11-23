23 ноября, 13:56,
обновлено 23 ноября, 14:23

МИД РФ назвал убийство журналиста Максудова еще одним преступлением Киева

Борис Максудов. Михаил Терещенко/ ТАСС
Борис Максудов
© Михаил Терещенко/ ТАСС

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, виновные не уйдут от возмездия

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Убийство корреспондента телеканала "Россия-24" Бориса Максудова стало еще одним преступлением киевского режима, виновные не уйдут от возмездия. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

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"Жестокое убийство Максудова - еще одно тяжкое преступление неонацистского режима в Киеве, на совести которого многие тысячи жизней мирных граждан. Убеждены, что оно не останется безнаказанным. Виновным не удастся уйти от справедливого, законного возмездия", - отметила дипломат.

Как подчеркнула Захарова, Киев продолжает рассматривать российских журналистов и военкоров в качестве приоритетных целей, ведет за ними настоящую охоту. "Подло целится в относящихся к гражданским лицам безоружных корреспондентов, фотографов, операторов. Использует откровенно террористические методы их устранения, не опасаясь какой-либо критики от своих западных кураторов и ангажированных правозащитных структур. Открыто этим бравирует", - добавила она.

Дипломат также выразила искренние соболезнования родным и близким Максудова и всех тех сотрудников СМИ, которые погибли, выполняя свой профессиональный долг.

Накануне Вооруженные силы Украины нанесли удар осколочным боеприпасом с беспилотного летательного аппарата по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах ВСУ населенных пунктов Запорожской области. В результате атаки получил осколочные ранения Максудов. Он был оперативно эвакуирован в медицинское учреждение Минобороны России. Утром 23 ноября стало известно о его смерти. 

Теги:
УкраинаРоссияЗахарова, Мария Владимировна
© Информационное агентство ТАСС
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