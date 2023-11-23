В ДНР открыли научный центр по созданию программ для денацификации

Глава республики Денис Пушилин рассказал, что для освобождаемых территорий необходима тонкая настройка правил - многие жители были обмануты пропагандой, а у некоторых деньги на финансирование украинской армии могли списываться автоматически из зарплат и пенсий

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Центр этнополитической реабилитации открылся на базе Донецкого госуниверситета, где будут разрабатываться научные подходы для денацификации жителей, освобождаемых от влияния Киева территорий. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин на встрече со студентами МГИМО.

"Сейчас чем озабоченным нужно быть: что мы будем делать после победы. У нас при Донецком госуниверситете создан центр этнополитической реабилитации. Тут нужен научный подход, чтобы понять, что такое денацификация. Что она включает, какие регламенты. Это все должно быть четко сбалансировано, выверено. Нужно различать, что такое украинский режим и преступная власть, военные преступники и обычные люди, которые являются заложниками ситуации. Как провести эту грань? Трудная, трудоемкая работа", - сказал Пушилин.

Ранее он предлагал подготовить методические рекомендации по взаимодействию с жителями территорий, освобождаемых российскими военными. По его словам, в основу таких материалов может лечь опыт Донецкой Народной Республики, которая противодействует нацизму на протяжении восьми лет.

По словам главы региона, для освобождаемых территорий необходима тонкая настройка правил - многие жители были обмануты пропагандой, а у некоторых деньги на финансирование украинской армии (что в России является преступлением) могли списываться автоматически из зарплат и пенсий. Пушилин также призвал противодействовать пропаганде и провести справедливый трибунал над националистами. Кроме того, глава ДНР подчеркивал, что освобождение от современного киевского режима ждет территорию всей Украины.