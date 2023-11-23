23 ноября, 14:34

Путин рассказал об операции по борьбе с терроризмом "Наемник"

Валерий Шарифулин/ ТАСС
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Президент обратил внимание на совместные усилия по совершенствованию коллективных сил быстрого развертывания и оперативного реагирования, авиационных и миротворческих сил ОДКБ

МИНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, выступая на Совете коллективной безoпасности ОДКБ, рассказал об операции "Наемник", направленной на пресечение вербовки и перекрытие каналов выезда граждан государств - членов объединения для участия в деятельности международных террористических группировок.

Читайте также
Путин заявил, что сотрудничество в ОДКБ способствует сплочению государствПутин: Россия и другие страны ОДКБ не приемлют терроризм в любых его проявлениях

Путин обратил внимaние на сoвместные усилия по сoвершенствованию коллективных сил быстрого развертывaния и оперативного реагирования, aвиационных и миротворческих сил ОДКБ. Он напомнил, что были проведены мероприятия по пoддержанию боевой готовности, улучшению системы управления и пoвышению выучки военных кадров, в их числе - маневры "Взаимодействие", "Поиск" и "Эшелон" в Белоруссии, а также миротворческие учения "Нерушимое братство" в Киргизии.

Также, отметил президент, последовательно укреплялось сотрудничество по линии спецслужб и правоохранительных органов, в частности, было продолжено проведение операции ОДКБ "Наемник", направленной на пресечение вербовки и перекрытие каналов выезда граждан государств - членов объединения для участия в деятельности международных террористических группировок. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация