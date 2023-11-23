23 ноября, 15:31

Путин и Лукашенко продолжили общение после саммита ОДКБ, сев в одну машину

Президенты России и Белоруссии выбрали Aurus российского лидера

МИНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по завершении заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ продолжили общаться по дороге в аэропорт Минска. Соответствующие кадры в своем Telegram-канале опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин.

На видео Путин и Лукашенко вместе выходят из Дворца независимости. На ходу переговариваясь политики проследовали к выстроившимся перед входом кортежам, однако решили поехать на одной машине. Для этого они выбрали президентский Aurus российского лидера. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир Владимирович
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