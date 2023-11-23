23 ноября, 15:30

Песков: РФ рассчитывает, что Армения продолжит работу в формате ОДКБ

По словам пресс-секретаря главы государства, МИД республики сделал важное заявление об отсутствии каких-то планов отказываться от участия в дальнейшей работе этой организации

МИНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Россия надеется, что Армения будет продолжать свое участие в работе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил в эфире Первого канала.

"Мы обратили внимание на заявление, которое сделало Министерство иностранных дел [Армении], [об] отсутствии каких-то планов отказываться от участия в дальнейшей работе этой организации", - сказал представитель Кремля. "Это очень важно. Поэтому все исходят из того, что, естественно, разговор с нашими армянскими друзьями будет продолжен", - подчеркнул Песков. Он добавил, что в Кремле рассчитывают, что уже во время последующих контактов армянская сторона будет более активно участвовать в работе. 

Теги:
АрменияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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