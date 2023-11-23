Посольство РФ в Норвегии не комментирует гипотетические сценарии по ситуации на границе

В диппредставительстве предполагают, что КПП не закроют

СТОКГОЛЬМ, 23 ноября. /ТАСС/. Посольство РФ в Норвегии не считает актуальными комментарии гипотетических сценариев по теме КПП на норвежско-российской границе. Об этом ТАСС сообщили в дипмиссии.

"Не считали бы актуальным комментировать гипотетические сценарии по этой теме", - отметили дипломаты.

При этом в посольстве предполагают, что КПП не будет закрыт. "Российская и норвежская стороны находятся в диалоге по различным каналам в отношении вопросов, касающихся функционирования пункта пропуска через совместную границу. Есть основания рассчитывать, что он не будет закрыт", - пояснили в диппредставительстве.

Как сообщил в среду на пресс-конференции в Стокгольме после встречи с коллегами из северных и балтийских стран норвежский министр обороны Бьорн Арильд Грам, Норвегия наблюдает за ситуацией на границе с РФ и готова при необходимости закрыть КПП на ней. "У нас тоже есть граница с Россией. В последние годы активность на границе была снижена, она открыта, мы не видели там ничего необычного. Мы внимательно следим за ситуацией, мы готовы принять дальнейшие меры. Если это будет необходимо, даже закрыть границу, если нужно, но пока это не та ситуация", - сказал он.

Министр напомнил, что в 2015 году на границе появилось большее, чем обычно, количество мигрантов. "В 2015 году мы испытали ситуацию, когда границу начало пересекать много людей, они были на велосипедах. Мы следим за развитием, здесь полезны координация и обмен информацией [с другими странами региона]", - отметил политик.

Вопрос о границе был задан министру в связи с тем, что правительство Финляндии 22 ноября решило закрыть три из оставшихся четырех КПП на границе с РФ, за исключением КПП "Рая-Йоосеппи". В ночь с 17 на 18 ноября Финляндия закрыла первые четыре пограничных пункта на восточной границе, так власти отреагировали на приток "граждан третьих стран" к восточной границе Финляндии, который увеличился в последнее время.