Богданов и представитель сирийской оппозиции обсудили ситуацию в республике

Стороны уделили особое внимание "проблематике комплексного урегулирования в САР на основе резолюции СБ ООН 2254 и роли оппозиционных структур в этом процессе", отметили в МИД РФ

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и представитель руководства сирийского оппозиционного Фронта за перемены и освобождение, руководитель "московской платформы" сирийской оппозиции Кадри Джамиль обсудили ситуацию в Сирии в свете обострения палестино-израильского конфликта. Об этом сообщили в МИД РФ.

"В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг нее, в том числе в свете резкого обострения обстановки в зоне палестино-израильского конфликта. Особое внимание было уделено проблематике комплексного урегулирования в САР на основе резолюции СБ ООН 2254 и роли оппозиционных структур в этом процессе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с российской стороны была подтверждена "неизменная поддержка усилиям по налаживанию конструктивного межсирийского национального диалога на основе принципов безусловного уважения суверенитета, единства и территориальной целостности САР".