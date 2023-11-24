23 ноября, 22:09

Постпредство РФ в Вене призвало США вернуться к СВПД по ядерной программе Ирана

Такой шаг со стороны Вашингтона и Евротройки создаст благоприятные условия для встречных действий Тегерана, считает постоянный представитель России при международных организациях Михаил Ульянов

ВЕНА, 24 ноября. /ТАСС/. Москва призывает США и страны Евротройки (Франция, Германия и Великобритания) к возврату к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе вместо попыток помешать сотрудничеству Тегерана с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в ходе сессии Совета управляющих агентства.

"Призываем США и европейскую тройку вместо попыток сорвать или помешать взаимодействию Ирана и МАГАТЭ направить энергию на восстановление СВПД, что в свою очередь создаст и благоприятные условия для встречных шагов со стороны Тегерана", - приводит слова Ульянова Telegram-канал российской дипмиссии.

В 2015 году "пятерка" постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия подписали с Ираном СВПД, нацеленный на преодоление кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. Документ предусматривал постепенную отмену санкций в обмен на обязательства Ирана ограничить ядерную деятельность. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Нынешний американский лидер Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку.

Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция с апреля 2021 года ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде. 10 ноября 2022 года генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что очередной раунд переговоров с представителями исламской республики завершился в Вене без какого-либо результата. 

Теги:
СШАИранГерманияВеликобританияРоссияФранцияУльянов, Михаил Иванович (дипломат)
© Информационное агентство ТАСС
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