Главу Омской области Хоценко избрали руководителем реготделения "Единой России"

На этом посту он сменил депутата Законодательного собрания региона Вадима Бережного

ОМСК, 24 ноября. /ТАСС/. Губернатора Омской области Виталия Хоценко избрали секретарем регионального отделения партии "Единая Россия". Об этом сообщил корреспондент ТАСС с региональной конференции партии.

Выборы проводились путем тайного голосования, за Хоценко отдали 115 из 117 голосов.

14 ноября решением президиума генсовета партии Хоценко был назначен врио руководителя регионального отделения партии. Ранее должность секретаря регионального отделения занимал депутат Законодательного собрания Омской области, главный врач омского клинического медико-хирургического центра Вадим Бережной.

29 марта президент России Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Омской области Александра Буркова и назначил врио руководителя региона Виталия Хоценко, который ранее возглавлял правительство Донецкой Народной Республики. Досрочные выборы главы региона прошли 9 и 10 сентября. За Хоценко, которого выдвинула "Единая Россия", проголосовало 76,33% принявших участие в голосовании избирателей.