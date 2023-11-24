Эксперты Совбеза предложили усилить ответственность за пропаганду нацизма

В частности, они предложили совершенствовать государственную политику по предупреждению и пресечению угроз безопасности, связанных с распространением националистической идеологии

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Эксперты Совета безопасности (СБ) России предложили принять дополнительные меры, чтобы не допускать распространения идей неонацизма, в том числе ввести строгую ответственность за пропаганду такой идеологии. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза.

Речь о таких решениях зашла на заседании одной из секций научного совета при СБ. Эксперты, в частности, предложили совершенствовать государственную политику по предупреждению и пресечению угроз безопасности, связанных с распространением националистической идеологии. Они отметили, что для противодействия информационным войнам и антироссийским пропагандистским кампаниям "требуется дополнение действующего законодательства".

Было предложено развивать новые формы работы с молодежью, чтобы воспитывать культуру межнационального общения, прививать традиционные российские духовно-нравственные ценности, сохранять историческую память, в том числе о Великой Отечественной войне. "Обращено внимание на необходимость установления строгой ответственности за распространение на территории Российской Федерации идей неонацизма, реабилитацию преступлений нацистского режима и его пособников", - сообщили в Совбезе.