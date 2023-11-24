24 ноября, 08:41

Раздел ежегодного доклада комиссии СФ по невмешательству посвятят Конституции РФ

Глава комиссии Андрей Климов подчеркнул, что после того, как во главе российского государства встал Владимир Путин, "огромное внимание стали уделять именно укреплению российского суверенитета"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Один из разделов ежегодного доклада комиссии Совета Федерации по защите госсувернитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России будет посвящен роли Конституции РФ, которой в этом году исполняется 30 лет, в суверенизации России. Об этом рассказал глава комиссии Андрей Климов.

"У нас исполняется 30 лет конституции как раз в декабре, и мы не могли пройти мимо этого факта. Мы попытались провести анализ, как у нас восстанавливались суверенизация России. У нас один из разделов посвящен роли и значению российской конституции, поправкам, которые были приняты к ее тексту в 2020 году, и законам, которые мы издали на этой основе для укрепления российского суверенитета", - сказал сенатор на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что после того, как во главе российского государства встал Владимир Путин, "огромное внимание стали уделять именно укреплению российского суверенитета". "И шаг за шагом буквально каждый год это укрепление нарастало, и в дальнейшем как раз оно позволило нам сдержать все те антироссийские поползновения извне, которые есть, и при этом показывать хорошие экономические показатели и много чего другого добиваться", - сказал Климов.

Также, напомнил глава комиссии, в докладе будет раздел, посвященный попыткам или планам попытаться деструктивно повлиять на российские выборы со стороны ее внешних недругов. "Приблизительно понятно, как они будут действовать. У нас будет отдельный раздел, посвященный перечислению возможных направлений их деструктивных действий в период подготовки и проведения президентских выборов в России", - отметил политик.

Как сенатор сообщал ранее, ежегодный доклад комиссии будет представлен в декабре. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКлимов, Андрей Аркадьевич
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