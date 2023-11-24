24 ноября, 09:50,
обновлено 24 ноября, 10:00

Песков назвал нагнетанием напряженности в Европе идею создания "военного шенгена" НАТО

Михаил Метцель/ ТАСС
© Михаил Метцель/ ТАСС

Кремль воспринимает подобные заявления как развитие противостояния альянса с Россией, заявил пресс-секретарь президента

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Кремль воспринимает заявления о возможности создания "военного шенгена" НАТО как развитие противостояния альянса с Россией. Такие намерения нагнетают напряженность в Европе, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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На вопрос, рассматривают ли в Кремле заявления главы Объединенного командования НАТО по тыловому обеспечению и логистике (JSEC) генерал-лейтенанта Александера Зольфранка о необходимости создания "военного шенгена" НАТО как риск вооруженного конфликта РФ с Европой или как развитие противостояния альянса с Россией, Песков указал, что, "скорее, второе".

"Альянс всегда считал нашу страну условным противником. Сейчас он считает нашу страну очевидным противником. Это не что иное, как нагнетание напряженности в Европе, которое имеет свои последствия", - указал представитель Кремля. 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
© Информационное агентство ТАСС
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