Песков заявил, что расширение НАТО будет приводить к ответным мерам РФ

Пресс-секретарь президента отметил, что Европа абстрагируется от принципа неделимости безопасности

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Европа абстрагируется от принципа неделимости безопасности, расширение НАТО не может не приводить к ответным мерам РФ, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В Европе не желают прислушиваться к нашим озабоченностям. И в Европе абстрагируются от непреложного принципа неделимости безопасности, то есть они говорят о своей безопасности в ущерб нашей", - указал представитель Кремля, комментируя заявления главы Объединенного командования НАТО по тыловому обеспечению и логистике (JSEC) генерал-лейтенанта Александера Зольфранка о необходимости создания "военного Шенгена" НАТО.

"В данном случае хочу еще раз подчеркнуть, что именно НАТО постоянно движется со своей инфраструктурой к нашей границе. Мы не движемся в сторону натовской инфраструктуры, НАТО движется в сторону нас. И это не может не вызывать наших обеспокоенностей. И не может не приводить к ответным мерам по обеспечению нашей безопасности", - обрисовал ситуацию пресс-секретарь российского лидера.

На уточняющий вопрос, рассматривают ли в Кремле указанные заявления как риск вооруженного конфликта РФ с Европой или как развитие противостояния альянса с Россией, Песков указал, что, "скорее, второе".

Зольфранк ранее заявил, что хотел бы видеть "военный Шенген", - пространство свободного перемещения военных грузов по Европе, наподобие политической Шенгенской зоны, которая обеспечивает свободное перемещение по большей части Евросоюза. "У нас нет времени. То, что мы не сделаем в мирное время, не удастся исправить в случае кризиса или войны, - цитирует Зольфранка агентство Reuters. - Мы должны опережать события. Мы должны подготовить театр военных действий до того, как 5-я статья [Вашингтонского договора, в которой речь идет о коллективной обороне стран НАТО] может быть введена в действие".

Шесть лет усилий

Евросоюз и НАТО занялись созданием системы "военного Шенгена" осенью 2017 года. Инициатива изначально была высказана несколькими прибалтийскими политиками и активно поддержана занимавшей тогда пост главы дипломатической службы Евросоюза (ЕС) Федерикой Могерини. Формирование этой системы стало главной задачей созданной в том же году программы постоянного структурированного военного партнерства ЕС (PESCO), одним из ключевых элементов которой были проекты по расширению и усилению европейской транспортной инфраструктуры, включая дороги, железные дороги, мосты, туннели, порты и аэропорты, чтобы как можно больше магистралей могли бы использоваться для перевозки тяжелой и крупногабаритной военной техники.

Параллельно европейские страны начали обсуждение гармонизации своих сильно различающихся норм перевозки военных и прочих опасных грузов, в особенности - взрывоопасных предметов, по своей транспортной системе. Все это и должно было привести к созданию "военного Шенгена" - системы, которая в идеале позволяла бы военным конвоям пересекать всю Европу на основании единого разрешения, останавливаясь лишь для заправки и отдыха.

Эта инициатива была активно поддержана НАТО, с началом реализации программы PESCO взаимодействие между альянсом и Евросоюзом значительно активизировалось.

Прогресс в последующие годы был минимальным, и даже создание 8 сентября 2021 года отдельного Объединенного командования НАТО по тыловому обеспечению и логистике, которое сейчас возглавляет Зольфранк, не привело к быстрому решению этой проблемы.