Песков сообщил, что Путин и Лукашенко провели двусторонние переговоры

Президенты России и Белоруссии после заседания в Минске продолжили общение по дороге в аэропорт

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели в четверг по завершении саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) двусторонние переговоры. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко после заседания в Минске продолжили общение по дороге в аэропорт, куда президент Белоруссии решил проводить своего высокопоставленного гостя.

"Они (Путин и Лукашенко - прим. ТАСС), действительно, условились поговорить. <…> Они решили эту дорогу использовать, чтобы фактически провести двустороннюю беседу", - сказал представитель Кремля. "По дороге в аэропорт состоялась полноценная двусторонняя беседа", - добавил Песков.