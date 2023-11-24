24 ноября, 09:51,
обновлено 24 ноября, 10:08

Песков сообщил, что Путин и Лукашенко провели двусторонние переговоры

Президенты России и Белоруссии после заседания в Минске продолжили общение по дороге в аэропорт

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели в четверг по завершении саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) двусторонние переговоры. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко после заседания в Минске продолжили общение по дороге в аэропорт, куда президент Белоруссии решил проводить своего высокопоставленного гостя.

"Они (Путин и Лукашенко - прим. ТАСС), действительно, условились поговорить. <…> Они решили эту дорогу использовать, чтобы фактически провести двустороннюю беседу", - сказал представитель Кремля. "По дороге в аэропорт состоялась полноценная двусторонняя беседа", - добавил Песков. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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