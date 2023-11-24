24 ноября, 09:52,
обновлено 24 ноября, 09:56

Песков: страны ОДКБ борются с вербовкой их граждан в террористические организации

Пресс-секретарь президента отметил, что была подчеркнута политическая воля на продолжение этой работы

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Государства - участники ОДКБ в рамках операции "Наемник" совместно борются с вербовкой граждан в международные террористические организации. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Читайте также
Визит в Минск, "военный шенген" и саммит G20. Темы брифинга Пескова

Отвечая на вопрос, как проходит работа стран - участниц ОДКБ по проведению операции "Наемник", представитель Кремля сказал: "В государствах - членах ОДКБ работают вербовщики, которые пытаются вербовать граждан наших стран для участия в незаконных террористических группировках и формированиях в других регионах, в других странах мира. Им удается совратить на этот преступный путь некоторых граждан".

"С этим совместно страны - члены ОДКБ борются - борются не первый день. [Была] подчеркнута политическая воля на продолжение этой работы", - добавил Песков. 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация