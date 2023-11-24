Песков: страны ОДКБ борются с вербовкой их граждан в террористические организации

Пресс-секретарь президента отметил, что была подчеркнута политическая воля на продолжение этой работы

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Государства - участники ОДКБ в рамках операции "Наемник" совместно борются с вербовкой граждан в международные террористические организации. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, как проходит работа стран - участниц ОДКБ по проведению операции "Наемник", представитель Кремля сказал: "В государствах - членах ОДКБ работают вербовщики, которые пытаются вербовать граждан наших стран для участия в незаконных террористических группировках и формированиях в других регионах, в других странах мира. Им удается совратить на этот преступный путь некоторых граждан".

"С этим совместно страны - члены ОДКБ борются - борются не первый день. [Была] подчеркнута политическая воля на продолжение этой работы", - добавил Песков.