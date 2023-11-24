Песков надеется, что до "железного занавеса" со стороны Запада не дойдет

Пресс-секретарь президента отметил, что Москва наблюдает много разной агрессивной риторики "с той стороны"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассчитывает, что до "железного занавеса" на российских границах со стороны Запада дело не дойдет.

"Пока, наверное, преждевременно об этом говорить. Много разной такой агрессивной риторики мы наблюдаем с той стороны, но будем надеяться, что до этого не дойдет", - сказал он, отвечая на вопрос, не кажется ли в Кремле, что европейские страны, объявившие о намерении закрыть практически все пункты пропуска с Россией, намеренно хотят опустить "железный занавес".