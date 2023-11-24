24 ноября, 09:51,
обновлено 24 ноября, 10:01

Песков надеется, что до "железного занавеса" со стороны Запада не дойдет

Пресс-секретарь президента отметил, что Москва наблюдает много разной агрессивной риторики "с той стороны"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассчитывает, что до "железного занавеса" на российских границах со стороны Запада дело не дойдет.

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"Пока, наверное, преждевременно об этом говорить. Много разной такой агрессивной риторики мы наблюдаем с той стороны, но будем надеяться, что до этого не дойдет", - сказал он, отвечая на вопрос, не кажется ли в Кремле, что европейские страны, объявившие о намерении закрыть практически все пункты пропуска с Россией, намеренно хотят опустить "железный занавес". 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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