Песков назвал значимым итогом саммита G20 разговор участников, в том числе по теме Украины

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что отсутствие американского лидера Джо Байдена не сказалось на решениях

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Кремль положительно оценивает итоги саммита G20, отсутствие на нем президента США Джо Байдена не сказалось на решениях. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, позиции по украинскому вопросу (между участниками саммита G20 - прим. ТАСС) разнятся: разные страны использовали разные формулировки, в том числе, реагируя и на них, президент [РФ Владимир Путин] дал еще раз свою развернутую оценку ситуации", - сказал представитель Кремля. "Президента [Путина] слушали, президент слушал других. Это важно. Само по себе это достаточно значимый итог", - считает Песков.

По его оценке, "завершающееся председательство Индии [в G20] показало еще раз весьма и весьма продуктивную работу председателя и хорошие результаты с точки зрения того, что подобные мероприятия весьма своевременно проводятся". На вопрос, сказалось ли отсутствие на встрече Байдена на атмосфере и итоговых решениях саммита, представитель Кремля ответил отрицательно.

Внеочередной саммит G20 в режиме видеоконференции прошел 22 ноября. Выступая на нем, Путин поблагодарил Индию за работу председателя. По мнению российского лидера, многое было сделано для того, чтобы сфокусировать деятельность государств - членов "двадцатки" на поиске решений по-настоящему актуальных вопросов международной социально-экономической повестки, для чего и создавалась Группа двадцати. Президент РФ уверен, что именно такой консолидирующий подход сейчас востребован.

Глава российского государства обратил внимание на слова других участников о том, что их потрясает "продолжающаяся агрессия России на Украине". Путин согласен, что военные действия - это всегда трагедия, и следует думать о том, как прекратить эту трагедию. При этом он подчеркнул, что РФ никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. Президент также согласился с тем, что война и гибель людей не может не потрясать, но задал несколько риторических вопросов о том, не потрясает ли происходящее в Газе.