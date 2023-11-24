24 ноября, 10:06

В Новосибирске главой облизбиркома переизбрали Ольгу Благо

Заместителем председателя стала Надежда Маринкевич, секретарем - Наталья Кошкина

НОВОСИБИРСК, 24 ноября. /ТАСС/. Председателем избирательной комиссии Новосибирской области переизбрали Ольгу Благо. Об этом сообщили в пресс-службе облизбиркома.

"Председателем Новосибирского облизбиркома избрана Ольга Благо, заместитель председателя - Надежда Маринкевич и секретарь - Наталья Кошкина", - говорится в сообщении.

По закону председатель избирательной комиссии субъекта РФ избирается тайным голосованием на ее первом заседании из числа членов комиссии с правом решающего голоса по предложению ЦИК РФ. Состав членов избирательной комиссии Новосибирской области с правом решающего голоса переизбирается каждые пять лет.

ЦИК предложил 22 ноября переизбрать Благо на пост главы облизбиркома в своем постановлении. В связи с истекшим сроком полномочий прошлого состава комиссии 26 октября 2023 года заксобрание региона назначило семь членов комиссии нового состава, 13 ноября губернатор региона Андрей Травников назначил остальных семь членов комиссии, в их числе была Благо.

Ольга Благо впервые была избрана на должность председателя облизбиркома в ноябре 2015 года. До этого она возглавляла избирательную комиссию Новосибирска. 

Теги:
РоссияТравников, Андрей АлександровичНовосибирская область
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