В Новосибирске главой облизбиркома переизбрали Ольгу Благо

Заместителем председателя стала Надежда Маринкевич, секретарем - Наталья Кошкина

НОВОСИБИРСК, 24 ноября. /ТАСС/. Председателем избирательной комиссии Новосибирской области переизбрали Ольгу Благо. Об этом сообщили в пресс-службе облизбиркома.

"Председателем Новосибирского облизбиркома избрана Ольга Благо, заместитель председателя - Надежда Маринкевич и секретарь - Наталья Кошкина", - говорится в сообщении.

По закону председатель избирательной комиссии субъекта РФ избирается тайным голосованием на ее первом заседании из числа членов комиссии с правом решающего голоса по предложению ЦИК РФ. Состав членов избирательной комиссии Новосибирской области с правом решающего голоса переизбирается каждые пять лет.

ЦИК предложил 22 ноября переизбрать Благо на пост главы облизбиркома в своем постановлении. В связи с истекшим сроком полномочий прошлого состава комиссии 26 октября 2023 года заксобрание региона назначило семь членов комиссии нового состава, 13 ноября губернатор региона Андрей Травников назначил остальных семь членов комиссии, в их числе была Благо.

Ольга Благо впервые была избрана на должность председателя облизбиркома в ноябре 2015 года. До этого она возглавляла избирательную комиссию Новосибирска.