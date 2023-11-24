24 ноября, 11:25

Титов, Винер и Дерипаска примут участие в заседании комитета дружбы РФ и КНР в Пекине

Участники пленарного заседания встретятся с заместителем председателя КНР Хань Чжэном

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер и российский бизнесмен Олег Дерипаска с 29 ноября по 1 декабря совершат деловой визит в Китай, где примут участие в пленарном заседании Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития.

"Председатель российской части российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов с 29 ноября по 1 декабря совершит поездку в Пекин, где пройдет очередное пленарное заседание комитета с участием китайской стороны", - сообщили ТАСС в пресс-службе бизнес-омбудсмена, который также является сопредседателем комитета.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что от российской стороны, помимо Титова, в мероприятии примут участие Винер, Дерипаска, являющийся также председателем Экологического совета комитета, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и другие.

В рамках визита, 29 ноября участники пленарного заседания встретятся с заместителем председателя КНР Хань Чжэном, добавили в пресс-службе. 

Теги:
РоссияКитайТитов, Борис ЮрьевичДерипаска, Олег ВладимировичВинер, Ирина Александровна
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