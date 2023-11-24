Посол РФ в Ирландии назвал лукавством позицию Дублина в отношении военного нейтралитета

Юрий Филатов прокомментировал соответствующее заявление о намерении ирландского правительства изменить процедуру одобрения использования Сил самообороны страны за рубежом

ЛОНДОН, 24 ноября. /ТАСС/. Намерение Ирландии изменить многолетнюю политику военного нейтралитета под предлогом якобы существующего несовершенства Совета Безопасности ООН демонстрирует лукавство Дублина. Такое мнение высказал в разговоре с корреспондентом ТАСС по телефону посол России в Ирландии Юрий Филатов.

Его комментарий стал ответом на заявления, сделанные на этой неделе в парламенте Ирландии министром иностранных дел и обороны Михолом Мартином. Он объявил о намерении правительства изменить процедуру одобрения использования Сил самообороны Ирландии за рубежом. Сейчас она заключается в том, что для отправки за рубеж более 12 ирландских военнослужащих требуются одобрение правительства, парламента и специальная резолюция ООН. Дублин намерен убрать положение о необходимости последней, чтобы не зависеть от вето постоянных членов Совбеза ООН (Великобритания, Китай, Россия, США, Франция).

"Это суверенное дело Ирландии, но, коль скоро идет критика, я позволю себе не согласиться с этим подходом. На мой взгляд, это определенное лукавство со стороны нынешнего руководства Ирландии, потому что оно прекрасно должно понимать механизм Совета Безопасности, установленный Уставом ООН, - сказал Филатов. - Он нацелен на поиск консенсуса в решении вопросов поддержания международного мира, и только консенсус обеспечивает решение о применении миротворческих сил. Сделано это, естественно, с целью избежать каких-либо односторонних действий в этой важной области. Нет консенсуса, значит это негативный результат, однако это результат, и это хорошо должны понимать [власти Ирландии]". "Прикрываться такими тезисами неуместно. Тем более когда выделяют среди постоянных членов СБ Россию и Китай", - сказал посол.

По оценке российского дипломата, такой подход "вызывает ряд существенных вопросов в общественно-политическом пространстве Ирландии" и воспринимается неоднозначно. "Не буду глубоко в это вдаваться, так как это внутренняя прерогатива ирландцев, им определяться. Остается только надеяться, что здравый смысл может иметь место. Сомнения насчет здравого смысла есть, если посмотреть на политику, которую проводит нынешнее правительство в отношении конфликта на Украине и России, поддерживая антиросиийские санкции, которые бьют по экономике Ирландии, как и других стран Евросоюза", - добавил посол.

Нейтралитет и общественные консультации

В июне в Ирландии прошли общественные консультации по теме военного нейтралитета Ирландии. Мероприятие включало 18 панельных дискуссий, посвященных ситуации в мире, роли Ирландии на международной арене, существующим и зарождающимся глобальным угрозам. Целью дискуссий было помочь сформировать будущую политику Ирландии в отношении НАТО и принципы участия Дублина в общей политике безопасности ЕС.

На этой неделе Мартин признал, что по итогам консультаций не было выработано "единого консенсуса по поводу того, как поступить" с процедурой одобрения использования Сил самообороны Ирландии за рубежом. "Но мы увидели множество свидетельств других вариантов того, как достичь гибкости и оперативности, обеспечивая при этом соответствие наших действий самым высоким стандартам международного права. Поэтому я считаю, что имело бы смысл внести поправки в наше существующее законодательство таким образом, чтобы мы могли реагировать на кризисные ситуации с большей гибкостью и чтобы при принятии этих важных решений мы не отказывались от своего суверенитета", - сказал министр.

Мартин сообщил, что дал указание Минобороны "без промедления разработать законодательные предложения" на этот счет. Он добавил, что, хотя в новых положениях "не обязательно будет отведена роль СБ ООН, они будут полностью соответствовать принципам Устава ООН и международного законодательства".