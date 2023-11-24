Посол РФ заявил о постепенном улучшении отношения к России во французском обществе

Алексей Мешков отметил, что говорить о восстановлении политического диалога с Францией пока рано

ПАРИЖ, 24 ноября. /ТАСС/. Отношение французского общества к России постепенно меняется к лучшему, однако говорить о восстановлении политического диалога с Францией пока рано. Об этом заявил ТАСС посол РФ в Париже Алексей Мешков.

"К концу года настроения стали меняться во французском обществе. Пока это, конечно, не достигло критической массы, но мы это чувствуем по росту контактов на различных уровнях", - сказал посол. Однако Мешков указал на отсутствие устойчивого диалога на политическом уровне. "У нас есть контакты - это правда, но говорить о возобновлении постоянного диалога было бы преувеличением", - подчеркнул он.

Глава российской дипмиссии указал на "позитивные моменты в плане экономического сотрудничества с рядом французских фирм". Он отметил, что от разрыва связей пострадали все, но если рассмотреть ситуацию "в материальном исчислении, то больше пострадали французы и Европа в целом". Мешков напомнил, что еще несколько лет назад товарооборот России с ЕС составлял около $430 млрд, а сегодня он снизился до $200 млрд.