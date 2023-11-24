Богданов обсудил с премьер-министром Ливана ситуацию в секторе Газа

Замглавы МИД РФ подчеркнул недопустимость распространения конфликта на территорию республики

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил по телефону с назначенным премьер-министром Ливана Наджибом Микати ситуацию в секторе Газа, подчеркнув недопустимость распространения конфликта на территорию республики.

"Была затронута складывающаяся ситуация на Ближнем Востоке с акцентом на события в секторе Газа и на юге Ливана. При этом с российской стороны была подтверждена неизменная позиция в поддержку единства, территориальной целостности и суверенитета Ливанской Республики и на недопустимости распространения вооруженной эскалации в зоне палестино-израильского конфликта на ливанскую территорию", - говорится в сообщении МИД РФ.

Богданов и Микати также обсудили вопросы развития традиционно дружественных российско-ливанских отношений, включая поддержание регулярного политического диалога.

Кроме того, замглавы МИД РФ обсудил палестино-израильский конфликт с председателем ливанской партии "Аль-Марада" Сулейманом Франжье. "Была подчеркнута недопустимость распространения вооруженной эскалации на территорию Ливана, что чревато разрушительными последствиями для этой страны и региона в целом", - проинформировали в министерстве по итогам разговора.