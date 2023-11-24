24 ноября, 12:46,
обновлено 24 ноября, 13:33

Путин заявил, что часть западных поисковых систем работают ангажированно

По словам президента, они игнорируют и "отменяют" российскую культуру

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Некоторые западные поисковые системы работают избирательно и ангажировано, игнорируя и "отменяя" российскую культуру, заявил президент РФ Владимир Путин на конференции по искусственному интеллекту.

"Вам, думаю, хорошо известно, что некоторые, так скажем, западные поисковые системы, как и некоторые генеративные модели, работают зачастую весьма избирательно, ангажировано, не учитывают, а порой - просто игнорируют и "отменяют" российскую культуру", - сказал глава государства.

"Проще говоря, перед машиной ставят какую-то творческую задачу, и она решает ее, используя только англоязычный массив данных - тот, который удобен и выгоден разработчикам системы", - объяснил Путин. Таким образом, по его словам, алгоритм искусственного интеллекта, разработанный странами коллективного Запада, может просто указать поисковым системам, что России, ее культуры, науки, музыки и литературы не существует. "Своего рода "отмена" в цифровом пространстве", - заключил президент РФ.

Он подчеркнул, что впоследствии страны коллективного Запада при помощи своих алгоритмов искусственного интеллекта могут поступить точно так же с другими культурами и цивилизациями, выпячивая себя и подчеркивая в этом пространстве свою исключительность. "Вот такой ксенофоб может получиться из искусственного интеллекта, созданного по некоторым западным стандартам и лекалам", - отметил Путин.

Кроме того, глава государства обратил внимание участников мероприятия на то, что многие современные системы, обученные на западных данных, предназначены напрямую для западного рынка: "в полном смысле слова отражают ту часть западной этики, те нормы поведения и государственную политику", против которых возражает Россия. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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