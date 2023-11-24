24 ноября, 12:53

В Калининградской области призвали Литву воздержаться от идеи закрытия границы с РФ

Как сообщил ТАСС руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков, это неизбежно повлечет экономические последствия для республики

КАЛИНИНГРАД, 24 ноября. /ТАСС/. Закрытие Литвой границы с Калининградской областью, предложенное литовскими парламентариями, неизбежно повлечет экономические последствия для республики. Власти Калининградской области призвали пограничное государство воздержаться от этой идеи, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

"Без России и Калининградской области логистические возможности Литвы не имеют никакого экономического значения. Литовский, да и весь Прибалтийский логистический узел получает возможность зарабатывать исключительно на российском транзите. Поэтому экономические последствия решения о закрытии границы с Калининградской областью скажутся в первую очередь на экономике самой Литвы. Мы надеемся, что у руководства Литовской Республики хватит здравого смысла, чтобы воздержаться от подобных действий", - сказал Лысков, напомнив также об обязательствах соседней страны по обеспечению транзита грузов в Калининградскую область с основной территории РФ, которые будут нарушены в случае закрытия границ.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Калининградской областной таможни, из четырех ранее действовавших в области пунктов пропуска через границу с Литвой открытыми на данный момент остаются два. Многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) "Чернышевское" обслуживает транспорт, включая грузовой и пешеходов. МАПП в городе Советске пропускает пешеходов из-за ограниченных возможностей моста королевы Луизы, открытого в 1907 году.

Калининградская область уже столкнулась с ограничениями на наземную транспортировку грузов в регион через территорию Литвы. Санкции ЕС ограничивают сухопутный транзит ряда товаров - по железной дороге попавшие в санкционные списки грузы можно перевозить только по установленным Евросоюзом квотам, а на грузовиках такие товары запрещены к транспортировке. Альтернативой проезду по суше является переправа грузов в регион через нейтральные воды Балтийского моря.

Председатель комитета Сейма (парламента) Литвы по бюджету и финансам Миндаугас Линге предложил закрыть те КПП на границе с Россией и Белоруссией, которые якобы часто используются для перевозки контрабанды. По данным МВД Литвы, попытки провоза контрабанды в текущем году фиксируются чаще, чем раньше.

Общий грузооборот области в настоящее время составляет 19,2 млн тонн. На долю морского транспорта приходится порядка 40% от этих объемов. На морских линиях между Усть-Лугой (Ленинградская область) и Балтийском (Калининградская область) и Санкт-Петербургом и Калининградом работают 25 судов - 4 железнодорожных парома, 19 сухогрузов и два танкера. 

Теги:
ЛитваРоссияКалининградская область
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