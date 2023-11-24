Посол РФ: закрытие визовых центров России не скажется на обменах с Францией

Алексей Мешков отметил положительную динамику в отношении русской диаспоры во Франции

ПАРИЖ, 24 ноября. /ТАСС/. Закрытие российских визовых центров во Франции не скажется на обменах между двумя странами. Об этом заявил ТАСС посол РФ в Париже Алексей Мешков перед открытием ХII Форума российских соотечественников Франции.

"Консульский отдел посольства России в Париже и консульства в других городах Франции оказывают все необходимые услуги. Закрытие визовых центров никак не скажется на российско-французских обменах", - сказал Мешков.

Он также отметил положительную динамику в отношении русской диаспоры во Франции. "Ситуация [с притеснением соотечественников] немного меняется в лучшую сторону, но фактов была масса. Прежде всего, это замораживание счетов, проблемы детей в школах", - сказал Мешков. - Был отказ от сотрудничества с нашими университетами. Конечно, такие проявления есть".

Дипппредставительство РФ во Франции сообщило 17 ноября, что визовые центры России в некоторых французских городах прекращают работу с 24 ноября, запросы на получение виз будут приниматься через консульства и посольство.

Форум российских соотечественников проходит в Париже в 12-й раз. В его повестке - дискуссии о сохранении исторического наследия, развитие внешних связей, реализация культурных проектов.