24 ноября, 14:12

Посол РФ: закрытие визовых центров России не скажется на обменах с Францией

Алексей Мешков отметил положительную динамику в отношении русской диаспоры во Франции

ПАРИЖ, 24 ноября. /ТАСС/. Закрытие российских визовых центров во Франции не скажется на обменах между двумя странами. Об этом заявил ТАСС посол РФ в Париже Алексей Мешков перед открытием ХII Форума российских соотечественников Франции.

"Консульский отдел посольства России в Париже и консульства в других городах Франции оказывают все необходимые услуги. Закрытие визовых центров никак не скажется на российско-французских обменах", - сказал Мешков.

Он также отметил положительную динамику в отношении русской диаспоры во Франции. "Ситуация [с притеснением соотечественников] немного меняется в лучшую сторону, но фактов была масса. Прежде всего, это замораживание счетов, проблемы детей в школах", - сказал Мешков. - Был отказ от сотрудничества с нашими университетами. Конечно, такие проявления есть".

Дипппредставительство РФ во Франции сообщило 17 ноября, что визовые центры России в некоторых французских городах прекращают работу с 24 ноября, запросы на получение виз будут приниматься через консульства и посольство.

Форум российских соотечественников проходит в Париже в 12-й раз. В его повестке - дискуссии о сохранении исторического наследия, развитие внешних связей, реализация культурных проектов. 

Теги:
РоссияФранция
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация