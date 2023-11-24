МИД РФ анонсировал ответ на решение Молдавии присоединиться к санкциям ЕС

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, целью решения руководства Молдавии является полное разрушение отношений Москвы и Кишинева

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Россия не оставит без ответа решение Молдавии присоединиться к антироссийским санкциям Евросоюза. Об этом говорится в распространенном комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Решение молдавской стороны не останется без ответа. О принятых мерах будет сообщено дополнительно", - указала дипломат.

Захарова подчеркнула, что Москва расценивает присоединение к санкциям как "очередной враждебный шаг руководства Молдавии, целиком встроившегося в антироссийскую кампанию коллективного Запада". "Его цель - полное разрушение российско-молдавских отношений, которые по вине официального Кишинева уже находятся в весьма плачевном состоянии", - отмечается в комментарии.

"Подобный деструктивный курс руководства Молдавии едва ли отвечает интересам жителей страны, которые в подавляющем большинстве дружественно относятся к России и заинтересованы в сохранении и развитии многопланового двустороннего сотрудничества", - констатировала дипломат.