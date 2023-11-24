МИД РФ: процесс приднестровского урегулирования остается в тупике из-за позиции Кишинева

Официальный представитель дипведомства Мария Захарова отметила, что Москва призывает возобновить диалог

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Процесс урегулирования в Приднестровье находится в тупике из-за упорного нежелания Кишинева начинать переговоры с Тирасполем, Москва призывает возобновить диалог. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Нынешний тупик в приднестровском урегулировании объясняется упорным нежеланием Кишинева позитивно реагировать на неоднократные призывы Тирасполя начать переговоры о принципах всеобъемлющего решения приднестровской проблемы. Очевидно, что без изменения молдавской стороной такого подхода ожидать подвижек в процессе ПДУ (приднестровского урегулирования) не приходится", - говорится в комментарии Захаровой.

"Что касается предстоящей памятной даты, то несостоявшийся "Меморандум Козака" напоминает всем, кто действительно заинтересован в приднестровском урегулировании, о необходимости вернуться за стол переговоров и заняться поиском всеобъемлющего, устойчивого и справедливого решения проблемы при должном учете интересов сторон конфликта и жителей обоих берегов Днестра", - добавила она.

Отношения между двумя берегами Днестра охладели после избрания президентом Молдавии Майи Санду в 2020 году, которая сделала ряд жестких заявлений в адрес Тирасполя и отказалась встречаться с президентом непризнанного Приднестровья Вадимом Красносельским. Сегодня причиной стагнации в переговорах называют конфликт между Россией и Украиной, которые выступают посредниками в переговорном формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия и Украина, а также наблюдатели от США и ЕС). В Тирасполе также озабочены милитаризацией Молдавии, которая активизировала закупки вооружений, а также взаимодействие в военной сфере с США, ЕС и НАТО.