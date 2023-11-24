Путин выступит на Всемирном русском народном соборе

Он пройдет 27-28 ноября

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин примет участие во Всемирном русском народном соборе (ВРНС), который пройдет 27-28 ноября, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Там, действительно, Путин выступит", - подтвердил он, отметив, что каждое выступление российского президента - очень важное.

Всемирный русский народный собор был создан и впервые состоялся ровно 30 лет назад, в 1993 году. В ВРНС входят лидеры традиционных религий, общественники, деятели науки и культуры, представители властных структур.

Юбилейный XXV Всемирный русский народный собор пройдет 27-28 ноября в Москве под председательством патриарха Кирилла и будет посвящен теме "Настоящее и будущее Русского мира".